США намерены в ближайшее время передать ВСУ новую партию кассетных боеприпасов

США в ближайшее время планируют отправить в Украину новую партию кассетных боеприпасов.

США в ближайшее время планируют отправить в Украину новую партию кассетных боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Times.

"Через два месяца после того, как США отправили Украине первую партию боеприпасов, трое американских чиновника заявили, что администрация президента Джо Байдена планирует отправить еще больше, и в ближайшее время", - говорится в статье.

Издание отмечает, что США не намерены сообщать о том, какое количество кассетных снарядов изначально передали Украине. Всего же Пентагон обладает сотнями тысяч таких боеприпасов.

О передаче Украине кассетных боеприпасов Белый дом объявил 7 июля.