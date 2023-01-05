США ищут способы санкциями помешать производству иранских дронов

Белый дом заявил, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.
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США проводит собственное расследование, чтобы ограничить производство иранских беспилотников, с помощью которых Россия неоднократно наносила удары по территории Украины. В частности, сейчас они ведут переговоры с частными компаниями, чьи части были использованы в производстве.
"Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять по экспортному контролю, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", - сказала представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.
Ранее Соединенные Штаты уже налагали санкции на компании и лиц, обвиняемых в производстве или передаче иранских беспилотников России для дальнейшего использования в войне Украины.