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США ищут способы санкциями помешать производству иранских дронов

США ищут способы санкциями помешать производству иранских дронов Белый дом заявил, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.
В регионе
5 января 2023 г. 02:50
США ищут способы санкциями помешать производству иранских дронов

Белый дом заявил, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Sky News.

США проводит собственное расследование, чтобы ограничить производство иранских беспилотников, с помощью которых Россия неоднократно наносила удары по территории Украины. В частности, сейчас они ведут переговоры с частными компаниями, чьи части были использованы в производстве.

"Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять по экспортному контролю, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", - сказала представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Ранее Соединенные Штаты уже налагали санкции на компании и лиц, обвиняемых в производстве или передаче иранских беспилотников России для дальнейшего использования в войне Украины.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ sanksiyalarla İranın PUA istehsalına təsir etmək yollarını axtarır

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