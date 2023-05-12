США допустили санкции против Грузии из-за авиасообщения с Россией

США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией.

США допускают возможность введения санкций против компаний Грузии в случае возобновления ею прямого авиасообщения с Россией.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Ведант Патель.

"Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы, конечно же, будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля", - сказал Патель в ходе брифинга.

В среду президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в эту страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.