Срок пребывания мигрантов в РФ может быть сокращен до 90 дней в год

В Госдуму РФ внесли законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции)", который предлагает сократить предельный срок

В Госдуму РФ внесли законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях повышения эффективности федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции)", который предлагает сократить предельный срок пребывания иностранцев в России до 90 дней в году.

Как сообщает Report , проект документа размещен в электронной базе Думы.

Документ направлен на ограничение возможности реализации незаконно находящихся в Российской Федерации иностранных граждан отдельных прав, в том числе управлять транспортными средствами, получать водительские права; приобретать или отчуждать недвижимое имущество, транспортные средства и самоходные машины, регистрировать в государственных органах данное имущество; заключать брак; учреждать юридическое лицо, регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя; заключать кредитный договор, открывать банковские счета, осуществлять переводы денежных средств, другим способом распоряжаться денежными средствами.

В пояснительной записке к документу утверждается, что "это в полной мере согласуется с частью 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации", которая устанавливает возможность ограничения федеральным законом прав и свобод человека и гражданина только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Данный режим будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих права законного нахождения в Российской Федерации. Это может быть связано как с истечением срока временного пребывания в Российской Федерации или миграционных документов, аннулированием разрешения на временное проживание, вида на жительство, так и с совершением противоправного деяния.

Он будет прекращаться в случаях выезда иностранного гражданина из Российской Федерации, урегулирования им своего правового положения, отмены решения, явившегося основанием для применения этого режима, либо смерти иностранного гражданина.

Отметим, что сейчас срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в страну в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток. Законопроектом предлагается заменить слова "в течение каждого периода в сто восемьдесят суток" на "в течение одного календарного года".