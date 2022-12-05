Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасную террористку

Национальная разведывательная организация (MİT) провела очередную успешную операцию против террористов YPG (сирийское крыло PKK). На севере Сирии ликвидирована особо опасная террористка Сихам Мислих по позывным "Мизгин Кобани", считавшаяся в рядах YPG/PKK одной из "ответственных" по сирийскому району Айн Иса.
Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.
Источники с структурах безопасности в Анкаре сообщили, что террористка принимала активное участие в организации нападений на позиции турецких военных в зоне операции "Источник мира", участвовала в актах саботажа.
Отметим, что вчера в Министерстве внутренних дел Турции сообщили о том, что в результате операций в районах Джераблус и Эль-Баб на севере Сирии схвачены 13 террористов ДЕАШ и 5 террористов PKK. Они занимались пропагандой, вербовкой и сбором разведданных, а также подготовкой атак.
В ходе обыска по адресам проживания подозреваемых обнаружено 10 кг самодельной взрывчатки, электронные платы, автомат Калашникова, пистолет и 253 единицы ружейной гильзы.