О нас

Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасную террористку

Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасную террористку Национальная разведывательная организация (MİT) провела очередную успешную операцию против террористов YPG (сирийское крыло PKK). На севере Сирии ликвидирована особо опасная террористка Сихам Мислих по позывным "Мизгин Кобани", считавшаяся в рядах YPG/PKK
В регионе
5 декабря 2022 г. 11:20
Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасную террористку

Национальная разведывательная организация (MİT) провела очередную успешную операцию против террористов YPG (сирийское крыло PKK). На севере Сирии ликвидирована особо опасная террористка Сихам Мислих по позывным "Мизгин Кобани", считавшаяся в рядах YPG/PKK одной из "ответственных" по сирийскому району Айн Иса.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Источники с структурах безопасности в Анкаре сообщили, что террористка принимала активное участие в организации нападений на позиции турецких военных в зоне операции "Источник мира", участвовала в актах саботажа.

Отметим, что вчера в Министерстве внутренних дел Турции сообщили о том, что в результате операций в районах Джераблус и Эль-Баб на севере Сирии схвачены 13 террористов ДЕАШ и 5 террористов PKK. Они занимались пропагандой, вербовкой и сбором разведданных, а также подготовкой атак.

В ходе обыска по адресам проживания подозреваемых обнаружено 10 кг самодельной взрывчатки, электронные платы, автомат Калашникова, пистолет и 253 единицы ружейной гильзы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
В МИД России возмутились планами Франции создать трибунал по РФ
2 декабря 2022 г. 17:27
Объявлен прогноз погоды на декабрь
Объявлен прогноз погоды на декабрь
1 декабря 2022 г. 09:50
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
Сотрудники азербайджанских госструктур проехали в Ханкенди
3 декабря 2022 г. 16:16
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
В Азербайджане введут штрафы за перекодировку мобильных телефонов
30 ноября 2022 г. 15:56
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
Командующий РМК: На сайте Минобороны России топонимы указываются по другому
3 декабря 2022 г. 21:07
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
Учителей и учащихся предложено освободить от оплаты за проезд в Азербайджане
29 ноября 2022 г. 11:55
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
Семьи иранских футболистов столкнулись с давлением перед матчем с США
29 ноября 2022 г. 09:26
Завершены ремонтные работы на еще одном участке дороги Баксол
ФотоЗавершены ремонтные работы на еще одном участке дороги "Баксол"
28 ноября 2022 г. 14:00
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
Госкомитет: Разрушения в Карабахе можно сравнить с разрушениями в Пальмире и Нимруде
2 декабря 2022 г. 19:42
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
Утвержден устав Агентства геодезии и картографии
30 ноября 2022 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi