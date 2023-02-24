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Спецслужбы Турции ликвидировали организатора теракта в Стамбуле

Спецслужбы Турции ликвидировали организатора теракта в Стамбуле Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела на севере Сирии успешную операцию по ликвидации террориста YPG (сирийское крыло PKK) Халила Менджи, спланировавшего и принявшего активное участие в организации теракта на улице Истиклаль в Ста
В регионе
24 февраля 2023 г. 12:49
Спецслужбы Турции ликвидировали организатора теракта в Стамбуле

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела на севере Сирии успешную операцию по ликвидации террориста YPG (сирийское крыло PKK) Халила Менджи, спланировавшего и принявшего активное участие в организации теракта на улице Истиклаль в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

По данным спецслужб Турции, Менджи направлял двух исполнителей теракта – Ахлам Албасхир Салеху и Билала Хассана, причем последнему при его помощи удалось сбежать за рубеж.

После теракта главари YPG пытались обезопасить самого организатора теракта, который пересек границу, сбежав в Сирию.

Отметим, что жертвами взрыва 13 ноября 2022 года в стамбульском районе Таксим стали шесть человек, 81 получил ранения.

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Версия на английском языке Turkish secret services eliminate Istanbul terror attack organizer
Версия на азербайджанском языке Taksimdə törədilən terror aktının təşkilatçısı Suriyada zərərsizləşdirilib

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