Спецслужбы Турции ликвидировали организатора теракта в Стамбуле

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела на севере Сирии успешную операцию по ликвидации террориста YPG (сирийское крыло PKK) Халила Менджи, спланировавшего и принявшего активное участие в организации теракта на улице Истиклаль в Ста

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела на севере Сирии успешную операцию по ликвидации террориста YPG (сирийское крыло PKK) Халила Менджи, спланировавшего и принявшего активное участие в организации теракта на улице Истиклаль в Стамбуле.

Как передает Report, об этом сообщил Anadolu.

По данным спецслужб Турции, Менджи направлял двух исполнителей теракта – Ахлам Албасхир Салеху и Билала Хассана, причем последнему при его помощи удалось сбежать за рубеж.

После теракта главари YPG пытались обезопасить самого организатора теракта, который пересек границу, сбежав в Сирию.

Отметим, что жертвами взрыва 13 ноября 2022 года в стамбульском районе Таксим стали шесть человек, 81 получил ранения.