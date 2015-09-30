​Совет Федерации России разрешил использовать войска за рубежом

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Российские сенаторы единогласно проголосовали за использование войск РФ за рубежом. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, ранее за соответствующим разрешением к Совету Федерации обратился президент России Владимир Путин.

Глава администрации президента РФ Сергей Иванов пояснил, что вопрос касается Сирии. Он подчеркнул, что речь идет исключительно об операции военно-воздушных сил, использование военнослужащих на земле исключено.