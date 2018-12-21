Сотрудники двух министерств Армении объявили забастовку

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства культуры Армении с сегодняшнего дня начинают забастовку, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что сотрудники министерства диаспоры Армении присоединились к забастовке представителей министерства культуры. Вместе они протестуют против ликвидации их ведомств. Акция протеста проходит у корпуса правительственных зданий.

"С сегодняшнего дня мы начинаем забастовку. Если господин премьер-министр не хочет прийти к нам на встречу, то мы не гордые, сами можем пойти к нему", - заявили участники акции.

Ранее сообщалось, что в результате реформирования структуры правительства в Армении вместо 17 министерств останется 12.