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    Сотрудники двух министерств Армении объявили забастовку

    Они протестуют против ликвидации их ведомств

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники министерства культуры Армении с сегодняшнего дня начинают забастовку, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Отмечается, что сотрудники министерства диаспоры Армении присоединились к забастовке представителей министерства культуры. Вместе они протестуют против ликвидации их ведомств. Акция протеста проходит у корпуса правительственных зданий.

    "С сегодняшнего дня мы начинаем забастовку. Если господин премьер-министр не хочет прийти к нам на встречу, то мы не гордые, сами можем пойти к нему", - заявили участники акции.

    Ранее сообщалось, что в результате реформирования структуры правительства в Армении вместо 17 министерств останется 12.

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