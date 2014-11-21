СНГ утвердил Концепцию ядерной и радиационной безопасности

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ 21 ноября в Ашхабаде состоялось очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ). Предметом обсуждения стали двадцать вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного сотрудничества одиннадцати государств Содружества.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", в ходе заседания была утверждена Концепция ядерной и радиационной безопасности государств-участников СНГ в области использования атомной энергии в мирных целях.

В документе закреплены основные принципы и задачи взаимного сотрудничества по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, а также приоритетные направления их реализации. Для осуществления этой концепции в следующем году предполагается разработать План первоочередных мероприятий.

Кроме того, СГП одобрил ряд программ, в том числе Межгосударственную целевую программу "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств", План мероприятий на 2015–2017 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества государств СНГ в области туризма на период до 2020 года.

Предметом обсуждения стал также ряд бюджетно-финансовых вопросов.