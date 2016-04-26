СНБ Армении сделала официальное заявление касательно взрыва автобуса в Ереване

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ На месте взрыва в автобусе в Ереване найдена телефонная карта, по которой Cлужба национальной безопасности (СНБ) Армении выяснила личность абонента.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в официальном сообщении СНБ.

Им оказался гражданин Армении, ранее дважды судимый. Утром 26 апреля в его квартире было обнаружено взрывчатое вещество "тротил", детонаторы и разного рода электронное оборудование. Следы тротила обнаружены и в автобусе.

Обыски проведены в домах одного погибшего и 7 пострадавших, в ходе которых не обнаружены представляющие интерес для следствия материалы. Их вероятная связь с взрывом опровергнута.

Согласно сообщению, СНБ предпринимает меры для идентификации абонента обнаруженной телефонной карты и второго трупа. Тело погибшего неузнаваемо, образцы отправлены на ДНК-тест.

"На данном этапе расследования данные о вероятном теракте не обнаружены. Выясняются мотивы взрыва. По некоторым данным, подозреваемый в совершении взрыва по личным мотивам собирался нанести ущерб своим близким", - отмечается в сообщении СНБ Армении.