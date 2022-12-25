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СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома

СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома В ночь на воскресенье, 25 декабря, в российском Курске произошли взрывы в районе аэродрома "Халино". Их было несколько.
В регионе
25 декабря 2022 г. 11:03
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома

В ночь на воскресенье, 25 декабря, в российском Курске произошли взрывы в районе аэродрома "Халино". Их было несколько.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Подписчики сообщают о нескольких "хлопках" в районе аэродрома", - пишут в Telegram-канале "Типичный Курск".

В сети уже появилось видео, снятое камерами видеонаблюдения, на котором четко слышны звуки взрывов. Судя по кадрам "хлопки" случились около 3.30 ночи.

"Подписчики присылают видео громких звуков с домофонов в ж/д районе. Сообщают, что хлопков было несколько", - говорится в подписи к кадрам в Telegram-канале "Курский бомондъ".

При этом в комментариях под видео россияне теряются в догадках, что же именно произошло. Большинство склоняются к версии, что в районе аэродрома сработала ПВО.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “Rusiyanın Kursk şəhərinin aerodromunda partlayış olub”

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