СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ

Турция приостановила выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцам для граждан России - третий раз за год.
Как передает Report со ссылкой на
Тем, кто должен был подавать документы и проходить собеседование в Управлении по делам иностранцев (ГЕЧ), отменяют встречу, а те, кто пришел за ВНЖ, получают отказ, рассказали VPost несколько россиян, живущих сейчас в Фетхие, Измире и Каше.
Многие из них выбирали для релокации Турцию именно из-за простоты получения туристического ВНЖ: для него фактически были необходимы только подтверждение дохода и нотариально заверенный договор долгосрочной - от полугода - аренды жилья.