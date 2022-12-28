СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ

Турция приостановила выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцам для граждан России - третий раз за год.

Турция приостановила выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцам для граждан России - третий раз за год.

Как передает Report со ссылкой на VPost , с 26 декабря в разных районах Турции россияне, подавшие заявку или документы на оформление так называемого туристического вида на жительство, дающего право находиться в стране не менее года, столкнулись с проблемами.

Тем, кто должен был подавать документы и проходить собеседование в Управлении по делам иностранцев (ГЕЧ), отменяют встречу, а те, кто пришел за ВНЖ, получают отказ, рассказали VPost несколько россиян, живущих сейчас в Фетхие, Измире и Каше.

Многие из них выбирали для релокации Турцию именно из-за простоты получения туристического ВНЖ: для него фактически были необходимы только подтверждение дохода и нотариально заверенный договор долгосрочной - от полугода - аренды жилья.