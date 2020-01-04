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СМИ: Стратегия США по Ирану после убийства Сулеймани не изменится

​СМИ: Стратегия США по Ирану после убийства Сулеймани не изменится
Американская сторона подчеркнула, что ее приоритетом является защита национальных интересов и союзников на Ближнем Востоке

Стратегия США по отношению к Ирану после ликвидации командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Сулеймани не изменится.

Как передает Report, об этом телеканалу Al Arabiya сообщили в Госдепартаменте США.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что практика введения жестких санкций против Ирана продолжится. В Госдепартаменте добавили, что США предприняли меры для защиты своих объектов в регионе.

Кроме того, американская сторона подчеркнула, что ее приоритетом является защита национальных интересов и союзников на Ближнем Востоке. В Госдепе также подтвердили позицию Вашингтона, согласно которой генерал Сулеймани является террористом и несет ответственность за разжигание войн в регионе.

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