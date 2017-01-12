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    Офис ОБСЕ в Ереване может закрыться

    Армянская сторона не смогла добиться консенсуса с ОБСЕ о продлении мандата ереванского офиса

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Армянская сторона не смогла добиться консенсуса с ОБСЕ о продлении мандата ереванского офиса, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    В результате отсутствия договоренности между сторонам, деятельность офиса "повисла в воздухе", пишут армянские издания.

    Согласно существующей практике, мандат на деятельность национальных офисов продлевается каждый год на основе консенсуса стран-участниц ОБСЕ.

    В МИД Армении пока воздерживаются от комментариев по поводу ситуации вокруг ереванского офиса ОБСЕ.

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