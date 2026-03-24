    СМИ: Объекты энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары

    24 марта, 2026
    СМИ: Объекты энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары

    Несколько объектов энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о временном отказе от ударов по иранской энергетике.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

    В частности, удары были нанесены по зданию газового управления и станции регулирования давления газа в городе Исфахан, а также по газопроводу на электростанции в городе Хорремшехр.

    В ходе ударов в Исфахане были повреждены здания и соседние дома, не имеющие отношение у энергетике.

    СМИ не уточнили, были ли это израильские или американские удары.

    Накануне Трамп заявил, что поручил Министерству обороны Соединенных Штатов отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих переговоров между сторонами.

    Media: Iranian energy facilities hit
    14:16

    Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полетов

    Инфраструктура
    14:15
    Фото

    "Ширван Агро" - первый в Азербайджане животноводческий комплекс на альтернативной энергии

    АПК
    14:04

    Исраэль Кац: ЦАХАЛ останется на юге Ливана пока исходит угроза от "Хезболлах"

    Другие страны
    14:01

    SOCAR запустил в Грузии программу "Работа и учеба" для студентов

    Энергетика
    13:55

    КСИР пригрозил ракетными ударами по израильским войскам в Ливане и Секторе Газа

    Другие страны
    13:47

    Песков: США и Иран выступают с противоречивыми заявлениями по переговорам

    В регионе
    13:44

    В Израиле рассматривают возможность продления режима ЧП

    Другие страны
    13:42

    Саудовская Аравия обезвредила во вторник почти 40 иранских БПЛА-разведчиков

    Другие страны
    13:35

    Ален Симонян: Армения не должна иметь территориальных претензий к соседям

    В регионе
    Лента новостей