СМИ: Объекты энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары

Несколько объектов энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о временном отказе от ударов по иранской энергетике.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.

В частности, удары были нанесены по зданию газового управления и станции регулирования давления газа в городе Исфахан, а также по газопроводу на электростанции в городе Хорремшехр.

В ходе ударов в Исфахане были повреждены здания и соседние дома, не имеющие отношение у энергетике.

СМИ не уточнили, были ли это израильские или американские удары.

Накануне Трамп заявил, что поручил Министерству обороны Соединенных Штатов отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих переговоров между сторонами.