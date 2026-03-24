СМИ: Объекты энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары
- 24 марта, 2026
- 13:29
Несколько объектов энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о временном отказе от ударов по иранской энергетике.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на иранские СМИ.
В частности, удары были нанесены по зданию газового управления и станции регулирования давления газа в городе Исфахан, а также по газопроводу на электростанции в городе Хорремшехр.
В ходе ударов в Исфахане были повреждены здания и соседние дома, не имеющие отношение у энергетике.
СМИ не уточнили, были ли это израильские или американские удары.
Накануне Трамп заявил, что поручил Министерству обороны Соединенных Штатов отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих переговоров между сторонами.