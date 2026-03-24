İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    KİV: İranın enerji infrastrukturu obyektləri zərbələrə məruz qalıb

    Energetika
    24 mart, 2026
    • 14:28
    KİV: İranın enerji infrastrukturu obyektləri zərbələrə məruz qalıb

    İranın bir neçə enerji infrastrukturu obyekti zərbələrə məruz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" İran KİV-ə istinadən məlumat yayıb.

    Xüsusilə, İsfahan şəhərində qaz idarəsinin binasına və qaz təzyiqinin tənzimləmə stansiyasına, həmçinin Xorrəmşəhr şəhərindəki elektrik stansiyasının qaz kəmərinə zərbələr endirilib.

    İsfahandakı zərbələr zamanı binalar və evlər zərər görüb.

    KİV bunların İsrail, yoxsa ABŞ zərbələri olduğunu dəqiqləşdirməyib.

    Xatırladaq ki, ötən gün ABŞ Prezidenti Donald Tramp Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyinə cari görüşlərin və müzakirələrin uğurla başa çatması şərti ilə İranın elektrik stansiyalarına və enerji infrastrukturuna istənilən hərbi zərbələri beş gün təxirə salmağı tapşırıb.

    СМИ: Объекты энергетической инфраструктуры Ирана попали под удары
    Media: Iranian energy facilities hit

