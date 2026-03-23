Трамп поручил военным отложить удары по энергоинфраструктуре Ирана на пять дней
- 23 марта, 2026
- 15:09
Президент США Дональд Трамп поручил Министерству обороны Соединенных Штатов отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.
Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.
Трамп сообщил, что США и Иран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры, относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке".
"Исходя из характера и тона этих углубленных, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений", - отметил Трамп.