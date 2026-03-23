Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Трамп поручил военным отложить удары по энергоинфраструктуре Ирана на пять дней

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 15:09
    Трамп поручил военным отложить удары по энергоинфраструктуре Ирана на пять дней

    Президент США Дональд Трамп поручил Министерству обороны Соединенных Штатов отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней, при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    Трамп сообщил, что США и Иран в течение последних двух дней провели "очень хорошие и продуктивные переговоры, относительно полного и всестороннего урегулирования наших военных действий на Ближнем Востоке".

    "Исходя из характера и тона этих углубленных, подробных и конструктивных переговоров, которые будут продолжаться в течение недели, я поручил Министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней при условии успешного завершения текущих встреч и обсуждений", - отметил Трамп.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Удары по энергетической инфраструктуре
    Tramp İranın enerji infrastrukturuna zərbələri beş gün təxirə salmağı tapşırıb
    Последние новости

    15:09

    Трамп поручил военным отложить удары по энергоинфраструктуре Ирана на пять дней

    Другие страны
