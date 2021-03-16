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СМИ называют конкретные сроки отставки Никола Пашиняна

СМИ называют конкретные сроки отставки Никола Пашиняна Власти Армении в последние дни предпринимают серьезные шаги с тем, чтобы внести ясность в своей команде в вопрос проведения досрочных выборов
В регионе
16 марта 2021 г. 11:15
СМИ называют конкретные сроки отставки Никола Пашиняна
Никол Пашинян
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Власти Армении в последние дни предпринимают серьезные шаги с тем, чтобы внести ясность в своей команде в вопрос проведения досрочных выборов. Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Паст".

Как отмечает издание, ссылаясь на свои источники, в последние два дня Никол Пашинян и несколько видных представителей партии "Гражданский договор" проводят встречи как с партийной верхушкой, так и с губернаторами областей, руководителями столичных муниципалитетов. Они хотят понять, каков рейтинг власти, а конкретнее Никола Пашиняна на местах.

Дано конкретное поручение – быть готовыми к любому развитию событий, в том числе к выборам.

Газета, опять со ссылкой на свои источники, отмечает, что премьер Пашинян принял решение подать в отставку до 23 марта, а по некоторым сведениям, сегодня-завтра, если не случится ничего экстраординарного. В таком случае в мае в Армении состоятся внеочередные выборы.

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Версия на английском языке Armenian media name exact date of Pashinyan's resignation
Версия на азербайджанском языке Ermənistan KİV Nikol Paşinyanın istefa verəcəyi tarixi açıqlayıb

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