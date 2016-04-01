СМИ: Минюст Турции призвал лишить неприкосновенности восемь депутатов

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Министерство юстиции Турции представило в парламент страны ходатайства о лишении неприкосновенности восьми депутатов, в том числе сопредседателя прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Селахаттина Демирташа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал парламент лишить неприкосновенности депутатов, которые, по его словам, поддерживают запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней организации сирийских курдов.

Согласно источнику агентства в минюсте, министерство просит лишить депутатской неприкосновенности четырех парламентариев от левоцентристской Народно-республиканской партии и четырех - от ПДН, которые обвиняются в "оскорблении президента и государственных служащих при исполнении ими должностных обязанностей, открытом подстрекательстве людей к ненависти и вражде, нарушении избирательного законодательства".

Согласно регламенту парламента, ходатайства о лишении депутатской неприкосновенности должны быть сначала рассмотрены парламентской комиссией по юстиции, которая будет решать, следует ли выносить на голосование всего парламента вопрос о снятии неприкосновенности с депутатов. Для положительного решения необходимо набрать абсолютное большинство голосов членов парламента.