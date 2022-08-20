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СМИ: Арестович не является советником офиса президента Украины

СМИ: Арестович не является советником офиса президента Украины Алексей Арестович не числится среди советников офиса президента Украины, несмотря, на то, что он сам и украинские СМИ представляют его в таком качестве.
В регионе
20 августа 2022 г. 20:13
СМИ: Арестович не является советником офиса президента Украины

Алексей Арестович не числится среди советников офиса президента Украины, несмотря, на то, что он сам и украинские СМИ представляют его в таком качестве.

Как передает Report, об этом сообщило украинское издание "Тыждень" со ссылкой на официальный документ офиса главы украинского государства.

Издание публикует официальный ответ на его журналистский запрос за подписью главы департамента по вопросам обращений граждан офиса президента Украины Анны Килевой. В нем говорится, что у президента Украины, главы его офиса Андрея Ермака и его заместителей 46 штатных и внештатных советников. В документе приводится полный список этих советников, Арестович среди них не числится.

В январе Арестович заявил, что подал в отставку с постов представителя украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины и советника главы офиса президента Украины Ермака. Перед этим он выступил с публичной критикой в адрес президента Зеленского и его команды. Однако после этого заявления об отставке он продолжил выступать публично в качестве советника офиса украинского президента. В аннотации на верифицированном Telegram-канале Арестовича он значится как "советник офиса президента Украины". На прошлой неделе Арестович подчеркнул, что готов принять участие в следующих выборах президента Украины в качестве кандидата на пост главы государства, если Зеленский не пойдет на второй срок.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Arestoviç daha Ukrayna Prezident ofisi rəhbərinin müşaviri deyil

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