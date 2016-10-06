СМИ: Анкара готова вести переговоры по безвизовому режиму с ЕС при помощи генсека Совета Европы

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Турция разработала дорожную карту урегулирования проблем на переговорах с Евросоюзом (ЕС) по введению безвизового режима, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Об информации газеты Habertürk, главным образом это касается разногласий по антитеррористическим законам.

Введение в октябре 2016 года безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Турции является одним из положений соглашения между ЕС и Анкарой об ограничении миграционных потоков. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ранее заявлял, что введение безвизового режима невозможно без пересмотра турецкой стороной жесткого антитеррористического законодательства.

По информации Habertürk, Турция и ЕС договорились по четырем из пяти оставшихся критериев, выполнение которых необходимо для введения безвизового режима. Переговоры по ним уже ведутся с Еврокомиссией, и до конца октября планируется принять соответствующие законодательные акты, пишет газета. По наиболее острому вопросу - антитеррористическим законам - Турция предложила проводить переговоры под эгидой генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда. В Анкаре исходят из того, что диалог в таком формате будет более плодотворным и проходить независимо от переговоров с Еврокомиссией.