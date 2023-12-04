СК Армении: Раскрыта схема незаконного оборота наркотиков через Telegram

Правоохранительные органы Армении раскрыли схему незаконного оборота наркотиков через соцсеть Telegram.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.
Следствие установило, что четверо граждан страны занимались продажей наркотиков. Чтобы скрыть происхождение полученных от продажи 60,7 млн драмов, средства были перечислены в различные электронные кошельки в Армении и других странах.
Одному из них уже предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Следствие по делу остальных участников продолжается.
Правоохранители также установили личности 15 покупателей.