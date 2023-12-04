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СК Армении: Раскрыта схема незаконного оборота наркотиков через Telegram

СК Армении: Раскрыта схема незаконного оборота наркотиков через Telegram Правоохранительные органы Армении раскрыли схему незаконного оборота наркотиков через соцсеть Telegram.
В регионе
4 декабря 2023 г. 17:39
СК Армении: Раскрыта схема незаконного оборота наркотиков через Telegram

Правоохранительные органы Армении раскрыли схему незаконного оборота наркотиков через соцсеть Telegram.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Следствие установило, что четверо граждан страны занимались продажей наркотиков. Чтобы скрыть происхождение полученных от продажи 60,7 млн драмов, средства были перечислены в различные электронные кошельки в Армении и других странах.

Одному из них уже предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Следствие по делу остальных участников продолжается.

Правоохранители также установили личности 15 покупателей.

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