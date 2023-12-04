СК Армении: Раскрыта схема незаконного оборота наркотиков через Telegram

Правоохранительные органы Армении раскрыли схему незаконного оборота наркотиков через соцсеть Telegram.

Правоохранительные органы Армении раскрыли схему незаконного оборота наркотиков через соцсеть Telegram.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Следствие установило, что четверо граждан страны занимались продажей наркотиков. Чтобы скрыть происхождение полученных от продажи 60,7 млн драмов, средства были перечислены в различные электронные кошельки в Армении и других странах.

Одному из них уже предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Следствие по делу остальных участников продолжается.

Правоохранители также установили личности 15 покупателей.