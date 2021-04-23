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СК Армении обвинил 19 активистов в хулиганстве во время визита Пашиняна

СК Армении обвинил 19 активистов в хулиганстве во время визита Пашиняна Следственный комитет Армении предъявил обвинение 19 оппозиционерам из Сюникской области Армении в хулиганстве и организации массовых мероприятий, нарушающих общественный порядок в ходе визита премьер-министра Никола Пашиняна в регион.
В регионе
23 апреля 2021 г. 19:00
СК Армении обвинил 19 активистов в хулиганстве во время визита Пашиняна

Следственный комитет Армении предъявил обвинение 19 оппозиционерам из Сюникской области Армении в хулиганстве и организации массовых мероприятий, нарушающих общественный порядок в ходе визита премьер-министра Никола Пашиняна в регион.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"При полученных достаточных доказательствах обвинения были предъявлены 19 лицам, 9 из которых были обвинены по части 3 статьи 258 (хулиганство), а 10 - по части 1 статьи 258 (организация массовых мероприятий, нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Армении. Следствие подало ходатайства об избрании ареста как меры пресечения в отношении 8 из них", - отмечается в сообщении.

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