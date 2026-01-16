Симонян: Армения никогда не будет предпринимать шагов против Ирана

Армения никогда не предпринимала и не будет предпринимать никаких шагов, направленных против Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Армения никогда не предпринимала и не будет предпринимать никаких шагов против Ирана и не будет вовлечена в подобные процессы", - сказал Симонян, комментируя заявление посла Ирана в Ереване Халила Ширголами о том, что в Тегеране формируется мнение, что Армения становится центром деятельности сил, враждебных Ирану.

По его словам, он считает необоснованными опасения Тегерана по проекту "Маршрут Трампа" (TRIPP).

"Что касается TRIPP, то он создаст большие экономические возможности для всех стран региона, включая Иран", - добавил спикер парламента.