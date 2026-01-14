Посол: В Тегеране считают, что Армения становится центром настроенных против Ирана сил

Армения может стать центром деятельности сил, враждебно настроенных против Ирана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом посол Ирана в Ереване Халил Ширголами заявил сегодня на пресс-конференции.

"В Тегеране формируется впечатление, что Армения становится центром деятельности сил, враждебно настроенных против Ирана", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что многие ожидали нестабильности в Иране и активизации сепаратистских сил с целью дестабилизации и расчленения страны.

По его мнению, если такое произойдет, то Армения окажется в числе проигравших.

Ширголами добавил, что на протяжении шести дней группа лиц проводит перед посольством в Ереване акции, сопровождающиеся непристойными и оскорбительными высказываниями.

"Мы неоднократно высказывали нашу жалобу в соответствующие структуры в Армении, однако участники пикетов действуют безнаказанно. В самые тяжелые времена мы были рядом с народом и правительством Армении. Примеров тому много. Сегодня мы в трудном положении. И события перед посольством Ирана в Армении останутся в исторической памяти иранского народа. Думаю, я четко выразился", - подчеркнул дипломат.