Фон дер Ляйен: ЕС должен укрепить безопасность в трех ключевых отраслях

Европа должна укреплять свою безопасность в таких сферах как энергетика, оборона и цепочки поставок.

Как передает Report, об этом журналистам заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

По ее словам, ЕС слишком зависим от импортируемого ископаемого топлива, что делает необходимым увеличение собственных энергетических мощностей. "Речь идет о возобновляемых источниках энергии и ядерной энергетике, потому что они производятся внутри Европы, обходятся дешевле и являются надежными", - сказала она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель также должен наращивать возможности обороноспособности. По ее словам, для инвестиций уже доступен огромный объем средств - теперь необходимо ускорить производство военной техники и развитие оборонных возможностей.

Председатель также подчеркнула, что Евросоюз развивает сотрудничество со странами-союзниками, в том числе заключает соглашения о свободной торговле для диверсификации ключевых цепочек поставок.

"Сейчас ведем работу с Индией и Австралией, а затем перейдем к Мексике. Благодаря сотрудничеству с близкими по взглядам партнерами у нас появляются стабильные и надежные цепочки поставок. Европа уже обладает крупнейшей сетью торговых соглашений", - отметила Фон дер Ляйен.