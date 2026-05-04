Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Фон дер Ляйен: ЕС должен укрепить безопасность в трех ключевых отраслях

    Другие страны
    • 04 мая, 2026
    • 11:24
    Фон дер Ляйен: ЕС должен укрепить безопасность в трех ключевых отраслях

    Европа должна укреплять свою безопасность в таких сферах как энергетика, оборона и цепочки поставок.

    Как передает Report, об этом журналистам заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    По ее словам, ЕС слишком зависим от импортируемого ископаемого топлива, что делает необходимым увеличение собственных энергетических мощностей. "Речь идет о возобновляемых источниках энергии и ядерной энергетике, потому что они производятся внутри Европы, обходятся дешевле и являются надежными", - сказала она.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель также должен наращивать возможности обороноспособности. По ее словам, для инвестиций уже доступен огромный объем средств - теперь необходимо ускорить производство военной техники и развитие оборонных возможностей.

    Председатель также подчеркнула, что Евросоюз развивает сотрудничество со странами-союзниками, в том числе заключает соглашения о свободной торговле для диверсификации ключевых цепочек поставок.

    "Сейчас ведем работу с Индией и Австралией, а затем перейдем к Мексике. Благодаря сотрудничеству с близкими по взглядам партнерами у нас появляются стабильные и надежные цепочки поставок. Европа уже обладает крупнейшей сетью торговых соглашений", - отметила Фон дер Ляйен.

    Урсула фон дер Ляйен Саммит ЕПС Еврокомиссия
    Ursula fon der Lyayen: Aİ üç əsas sahədə təhlükəsizliyi gücləndirməlidir
    Von der Leyen: EU should strengthen security in three key sectors

    Последние новости

    12:20

    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией сегодня - реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    12:01

    Пашинян заявил что, надеется посетить Баку в 2028 году

    Внешняя политика
    11:58

    Пашинян: Формат ЕПС важен для мира между Арменией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:56
    Фото

    Азербайджан представлен на Кавказском инвестиционном форуме

    Экономика
    Лента новостей