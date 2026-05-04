Руслан Талыбов: БСЗ построит два контейнеровоза для Казахстана

ООО "Бакинский судостроительный завод" (БСЗ) построит два судна для компании KTZ Express Shipping, входящей в состав ОАО "Самрук-Казына" (Казахстан).

Об этом Report сообщил председатель правления завода Руслан Талыбов.

По его словам, технические характеристики новых судов уже определены, срок реализации данного контракта составляет 28 месяцев со дня его подписания.

"Данный заказ является 2-м международным проектом Бакинского судостроительного завода и подтверждает дальнейшее укрепление позиций предприятия как надежного партнера на мировом рынке. Согласно контракту, предусмотрено строительство 2 сухогрузных контейнерных судов. В соответствии с проектом, общая длина каждого судна составит 140,97 метра, ширина - 16,9 метра, а высота борта - 6,80 метра".

Талыбов добавил, что осадка судов составит 5,56 метра в морских условиях и 3,60 метра в речных условиях: "Грузоподъемность предусмотрена на уровне приблизительно 9 900 тонн на море и 5 057 тонн в речных условиях. Контейнеровместимость составит 537 TEU на море и 433 TEU на реке. Суда будут оснащены двумя основными двигателями мощностью 1600 кВт каждый и смогут развивать скорость приблизительно 11 узлов. Данный заказ в очередной раз демонстрирует высокие технические возможности завода и его международную конкурентоспособность".