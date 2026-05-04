АБР совместно с Японией запускают первый фонд по финансированию рисков стихийных бедствий

Азиатский банк развития (АБР) совместно с Японией сформировали новый партнерский фонд, направленный на укрепление устойчивости к природным катастрофам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, данная инициатива была представлена в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

Задача фонда заключается в содействии развивающимся государствам-членам АБР в усилении готовности к природным катаклизмам и развитии регионального взаимодействия. Партнерский финансовый механизм "Заблаговременные ресурсы для повышения готовности и устойчивости" (PREPARE) будет функционировать под управлением АБР.

В его структуру включен Тихоокеанский трастовый фонд (P-PREPARE), для которого Япония предоставила первоначальный взнос в объеме 2,9 млн долларов США. PREPARE представляет собой первый партнерский фонд АБР, специально ориентированный на финансирование рисков стихийных бедствий (DRF). Он призван стать ключевой платформой для скоординированных действий, принимающей во внимание разнообразие рисковых профилей и институциональных возможностей стран-участниц, а также усиливающей субрегиональные инициативы.

"В рамках этого механизма фонд P-PREPARE обеспечит критически важную поддержку тихоокеанским государствам для проактивного управления рисками и выстраивания финансовой готовности. Это позволит гарантировать своевременное, надежное и устойчивое финансирование мероприятий по реагированию и восстановлению. Данный механизм будет содействовать углублению регионального сотрудничества посредством формирования общих систем, способствующих устойчивости, экономическому развитию и региональной безопасности", - отметила генеральный директор АБР по Тихоокеанскому региону Эмма Виве.

Ключевыми направлениями работы P-PREPARE станут наращивание потенциала: финансирование аналитической деятельности в области данных, расширение доступности и согласованности инструментов финансирования рисков (DRF), а также поддержка создания стратегий DRF и инновационных финансовых решений для тихоокеанских стран. Содействие АБР в сфере финансирования рисков природных катастроф для тихоокеанских государств охватывает займы, гранты и техническую помощь, включая механизмы условного финансирования и Азиатско-Тихоокеанский фонд реагирования на стихийные бедствия.