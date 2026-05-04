UKMTO: Уровень угрозы морской безопасности в Ормузе остается критическим

Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим из-за продолжающихся военных операций.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

UKMTO рекомендовал морякам поддерживать связь с властями Омана и рассмотреть возможность прохождения через территориальные воды страны к югу от зоны разделения движения, где США создали зону повышенной безопасности.

Ранее Центр сообщил, что танкер у побережья Фуджейры в ОАЭ был поражен неизвестными снарядами.

"Весь экипаж в безопасности. О воздействии на окружающую среду не сообщается", - сказано в сообщении.