UKMTO: Уровень угрозы морской безопасности в Ормузе остается критическим

    Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим из-за продолжающихся военных операций.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    UKMTO рекомендовал морякам поддерживать связь с властями Омана и рассмотреть возможность прохождения через территориальные воды страны к югу от зоны разделения движения, где США создали зону повышенной безопасности.

    Ранее Центр сообщил, что танкер у побережья Фуджейры в ОАЭ был поражен неизвестными снарядами.

    "Весь экипаж в безопасности. О воздействии на окружающую среду не сообщается", - сказано в сообщении.

    UKMTO: Hörmüzdə dəniz təhlükəsizliyinə təhdid səviyyəsi kritik olaraq qalır
    UK maritime agency says Strait of Hormuz threat level remains critical

