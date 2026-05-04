UKMTO: Уровень угрозы морской безопасности в Ормузе остается критическим
В регионе
- 04 мая, 2026
- 11:03
Уровень угрозы морской безопасности в Ормузском проливе остается критическим из-за продолжающихся военных операций.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
UKMTO рекомендовал морякам поддерживать связь с властями Омана и рассмотреть возможность прохождения через территориальные воды страны к югу от зоны разделения движения, где США создали зону повышенной безопасности.
Ранее Центр сообщил, что танкер у побережья Фуджейры в ОАЭ был поражен неизвестными снарядами.
"Весь экипаж в безопасности. О воздействии на окружающую среду не сообщается", - сказано в сообщении.
Последние новости
12:26
В Баку обнаружено свыше 70 кг наркотиков, задержаны 3 человекаПроисшествия
12:22
Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламентВнешняя политика
12:21
Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в АрменииВ регионе
12:20
Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктовВнешняя политика
12:19
Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией - уже реальностьВнешняя политика
12:16
Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и АзербайджаномДругие страны
12:14
Фото
В Габале стартовал фестиваль WUF13Инфраструктура
12:13
В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиникиПроисшествия
12:10