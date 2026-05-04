Премьер Хорватии Пленкович подчеркнул значение Среднего коридора для связности в ЕС

Средний коридор является одним из ключевых направлений укрепления связей между Европой и Азией.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереван.

"Хорватия недавно принимала саммит Инициатива трех морей, в который входят 13 государств Европейского союза из Центральной и Восточной Европы, объединяющих Балтийское, Черное и Адриатическое моря. Одним из главных итогов встречи стало понимание того, что этот регион - восточный и южный фланг ЕС - должен активнее развивать сотрудничество с другими частями мира. Существует два способа это сделать: Средний коридор, который важен для вас (стран Южного Кавказа - ред.), а также коридор Индия - Ближний Восток - Европа", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что эти два направления активно обсуждались на саммите в Хорватии.

"Считаю, что транспортировка энергии, товаров, развитие открытости, транзита, инвестиций в соответствующую инфраструктуру - все это критически важно для развития и мира в этой части Европы, а также для всех государств Южного Кавказа", - добавил Пленкович.