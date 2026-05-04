Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Число погибших на угольном разрезе в Магаданской области РФ возросло до 8 человек

    В регионе
    • 04 мая, 2026
    • 11:23
    Число погибших на угольном разрезе в Магаданской области РФ возросло до 8 человек

    Число погибших на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области РФ возросло до восьми человек.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.

    По его словам, завершены поисковые работы, из-под завалов извлекли тела еще четырех рабочих. Спасательная операция продолжалась четыре дня без перерывов. Расчищены 15,5 тыс. куб. м породы.

    Объем сошедшей горной массы предварительно достиг 80 тыс. куб. м.

    Отмечается, что грунт просел из-за оттаивания ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

    Магаданская область МЧС РФ
    Rusiyada kömür mədənində ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb

    Последние новости

    12:26

    В Баку обнаружено свыше 70 кг наркотиков, задержаны 3 человека

    Происшествия
    12:22

    Ильхам Алиев раскритиковал Европейский парламент

    Внешняя политика
    12:21

    Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал проведение саммита ЕПС в Армении

    В регионе
    12:20

    Президент: Азербайджан поставил в Армению 12 тыс. тонн нефтепродуктов

    Внешняя политика
    12:19

    Ильхам Алиев: Мир между Азербайджаном и Арменией - уже реальность

    Внешняя политика
    12:16

    Зеленский надеется на устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В Габале стартовал фестиваль WUF13

    Инфраструктура
    12:13

    В Баку задержана кассир, подозреваемая в хищении 5 тыс. манатов из клиники

    Происшествия
    12:10

    ЕС: Участие Турции в саммите ЕПС в Армении имеет особое значение

    В регионе
    Лента новостей