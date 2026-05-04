Число погибших на угольном разрезе в Магаданской области РФ возросло до 8 человек
В регионе
- 04 мая, 2026
- 11:23
Число погибших на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области РФ возросло до восьми человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.
По его словам, завершены поисковые работы, из-под завалов извлекли тела еще четырех рабочих. Спасательная операция продолжалась четыре дня без перерывов. Расчищены 15,5 тыс. куб. м породы.
Объем сошедшей горной массы предварительно достиг 80 тыс. куб. м.
Отмечается, что грунт просел из-за оттаивания ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
