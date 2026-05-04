    Rusiyada kömür mədənində ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb

    Region
    • 04 may, 2026
    • 11:42
    Rusiyada kömür mədənində ölənlərin sayı 8 nəfərə çatıb

    Rusiyanın Maqadan vilayətindəki Kadıkçan kömür mədənində həlak olanların sayı səkkiz nəfərə çatıb.

    "Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə regionun qubernatoru Sergey Nosov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, axtarış işləri başa çatıb, dağıntılar altından daha dörd fəhlənin meyiti çıxarılıb. Xilasetmə əməliyyatı dörd gün fasiləsiz davam edib. 15,5 min kubmetr süxur təmizlənib.

    İlkin məlumata görə, sürüşən dağ süxurları kütləsinin həcmi 80 min kubmetrə çatıb.

    Hadisə ilə bağlı iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olan təhlükəsizlik qaydalarının pozulması faktı üzrə cinayət işi açılıb.

    Kömür şaxtası Rusiya
    Число погибших на угольном разрезе в Магаданской области РФ возросло до 8 человек

