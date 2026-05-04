ЦБА изменил правила проведения валютных операций

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) внесло изменения в "Правила проведения резидентами операций в иностранной валюте и нерезидентов в национальной и иностранной валюте".

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал председатель ЦБА Талех Кязымов.

Согласно документу, при наличии специального поручения (решения, распоряжения, обращения, резолюции) Кабинета министров для осуществления переводов по средствам, перечисляемым резидентами и нерезидентами в счет оплаты импортируемых в Азербайджан товаров и услуг, в том числе по авансовым платежам, эти операции будут осуществляться без требования импортного контракта, таможенной декларации и каких-либо иных документов. В этом случае копия документа, подтверждающего специальное поручение, будет храниться в банке.

Также в соответствии с новой статьей, если авансовый платеж предназначен для импорта в Азербайджан товаров оборонного назначения (боевая военная техника, вооружение, боеприпасы, оборудование для их проектирования и производства, комплектующие и запасные части, а также научно-техническая информация, сырье, материалы и технологии), а также для выполнения работ или оказания услуг, связанных с такими товарами, в банк может быть представлено письмо Министерства оборонной промышленности. В этом случае копия письма будет храниться в банке.