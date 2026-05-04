İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    AMB milli və xarici valyutada əməliyyatların aparılması qaydalarını dəyişib

    Maliyyə
    • 04 may, 2026
    • 10:48
    AMB milli və xarici valyutada əməliyyatların aparılması qaydalarını dəyişib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) İdarə Heyəti "Rezidentlərin xarici valyutada, habelə qeyri-rezidentlərin milli və xarici valyutada əməliyyatlarının aparılması Qaydaları"nda dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı AMB-nin sədri Taleh Kazımov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Azərbaycana idxal olunan malların və xidmətlərin ödənilməsi üzrə rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən köçürülən, o cümlədən qabaqcadan ödənilən vəsaitlər (avans) üzrə köçürmələrin icrası üçün Nazirlər Kabinetinin xüsusi tapşırığı (qərarı, sərəncamı, müraciəti, dərkənarı) olduqda köçürmə əməliyyatları idxal müqaviləsi, gömrük bəyannaməsi və hər hansı digər sənəd tələb olunmadan icra ediləcək. Bu halda xüsusi tapşırığı təsdiq edən sənədin surəti bankda saxlanılacaq.

    Həmçinin yeni əlavə olunanan maddə ilə avans ödənişi müdafiə təyinatlı malların (döyüş təyinatlı hərbi texnika, hərbi silah, döyüş sursatı, onların layihələndirilməsi və istehsalı üçün avadanlıq, dəstləşdirici və ehtiyat hissələr, həmçinin elmi-texniki məlumat, xammal, material və texnologiyalar) Azərbaycana idxalı, habelə bu cür mallarla əlaqədar işlərin görülməsi və ya xidmətlərin göstərilməsi üçün nəzərdə tutulduqda bu barədə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin məktubu banka təqdim edilə bilər. Bu halda məktubun surəti bankda saxlanılacaq.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Taleh Kazımov Nazirlər Kabineti Müdafiə Sənayesi Nazirliyi
    ЦБА изменил правила проведения валютных операций
    Central Bank of Azerbaijan updates rules for transactions in local, foreign currencies

    Son xəbərlər

    12:10

    Yazıçı Nihat Pirin ilk hekayələr kitabı nəşr olunub

    Ədəbiyyat
    12:08
    Foto

    Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında onlayn növbə sisteminin tətbiqinə başlanılıb

    Sağlamlıq
    12:08

    Bakıda 71 kiloqram tiryək aşkarlanıb, 3 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    12:08
    Foto

    Azərbaycan kapoeyraçıları Münhendə keçirilən Avropa turnirində üç medal qazanıblar

    Fərdi
    12:04

    Paşinyan 2028-ci ildə Bakıya səfər edəcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    12:02

    Paşinyan: ASB formatı Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    12:01

    Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardakı yaşıllıq və ya kolluqlar götürülə biləcək

    Milli Məclis
    11:55
    Foto

    Qəbələdə WUF13 Festivalı başlayıb

    İnfrastruktur
    11:53

    Bakıda klinikadan 5000 manat oğurlamaqda şübhəli bilinən kassir saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti