    Simonyan: Ermənistan heç vaxt İrana qarşı addımlar atmayacaq

    Region
    • 16 yanvar, 2026
    • 14:36
    Simonyan: Ermənistan heç vaxt İrana qarşı addımlar atmayacaq

    Ermənistan heç vaxt İrana qarşı heç bir addım atmayıb və atmayacaq da.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bildirib.

    "Ermənistan İrana qarşı proseslərə cəlb edilməyəcək", - deyə Simonyan İranın İrəvandakı səfiri Xəlil Şirqolaminin Ermənistanın İrana düşmən qüvvələrin mərkəzinə çevrildiyi barədə səsləndirdiyi fikirləri şərh edərkən deyib.

    Onun sözlərinə görə, o Tehranın "Tramp marşrutu" (TRIPP) layihəsi ilə bağlı narahatlığını əsassız hesab edir. "TRIPP, İran da daxil olmaqla, regionun bütün ölkələri üçün böyük iqtisadi imkanlar yaradacaq", - parlament sədri deyib.

    Симонян: Армения никогда не будет предпринимать шагов против Ирана
    Simonyan: Armenia will never take steps against Iran

