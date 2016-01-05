​Сигареты в Грузии подорожали в два-три раза 

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В Грузии с началом года в два-три раза подорожали сигареты производства фирмы PHILIP MORRIS, дистрибьютором которой является компания "Омега". Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

На сегодняшний день цена на пачку сигарет "Парламент" возросла с 2 до 4,2 долларов США, "Мальборо" - с 1,3 до 3,3 долларов, "Честерфилд" - с 0,9 до 2,1 долларов, "Л.М." - с 1 до 1, 7 долларов.

При этом указанные марки сигарет стали дефицитным товаром, и достать их в Тбилиси практически невозможно. Компания "Омега" не комментируют создавшуюся ситуацию.

Министерство финансов Грузии заявляет, что значительный рост цен на некоторые виды сигарет не связан напрямую с повышением акцизной ставки на табачные изделия, введенной с 1 января 2016 года.

"Исключено, чтобы стоимость сигарет возросла вдвое из-за повышения акциза. Предположительно, это связано с дисбалансом между объемом поставок и спросом сигарет на рынке", - сообщает Минфин Грузии.

Парламент Грузии принял поправки в Налоговый кодекс в связи с повышением акцизной ставки на табачные изделия 11 декабря. Согласно поправкам, с 1 января 2016 года акцизная ставка на сигареты с фильтром (20 штук) выросла на 0,20 лари и составила - 1,10 лари, а на сигареты без фильтра (20 штук) - на 0,05 лари и составила - 0,30 лари. Текущий курс: 1 доллар - 2,4 лари.

Целью повышения налога являются ужесточение мероприятий по табачному контролю, сближение с законодательством Евросоюза и оптимизация акцизной ставки на алкогольные напитки.