Шойгу пообещал продолжить поставки оружия Таджикистану

Россия продолжит оказывать военно-техническую помощь и поставлять оружие Таджикистану.

Россия продолжит оказывать военно-техническую помощь и поставлять оружие Таджикистану.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече со своим таджикистанским коллегой Шерали Мирзо. Они подписали план сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2023 год.

"Намерены последовательно реализовывать совместные планы по обеспечению региональной безопасности. В этих целях продолжим оказывать военно-техническую помощь и содействовать повышению боевого потенциала таджикистанских ВС. Это касается поставок российских вооружений, подготовки войск и обучения военнослужащих", - отметил Шойгу.

По его словам, важное место в обеспечении региональной безопасности занимает обеспечение функционирования 201-й российской военной базы и укрепление ее возможностей.