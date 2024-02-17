Шойгу доложил Путину о полном взятии под контроль Авдеевки

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль населенного пункта Авдеевка под Донецком.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль украинского населенного пункта Авдеевка (Донецкая область).

Как передает Report, об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Сегодня в Кремле министр обороны РФ генерал армии С.К.Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации о полном взятии под контроль группировкой войск "Центр" под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка "Донецкой Народной Республики" (кавычки - ред.), который представлял собой мощный оборонительный узел Вооруженных сил Украины", - сообщили в Минобороны.