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    ​Шесть человек погибли в результате крупной дорожной аварии на юго-востоке Турции

    В результате крупного ДТП четыре получили ранения

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли и четыре получили ранения в результате крупной дорожной аварии в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Как передает Report, oб этом сообщает газета Sabah.

    Микроавтобус, в котором находились девять человек, съехал в кювет и перевернулся из-за того, что водитель заснул за рулем.

    Трое из шестерых погибших пассажиров — дети. Раненые доставлены в ближайшие больницы.

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