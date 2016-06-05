​Шесть человек погибли в результате крупной дорожной аварии на юго-востоке Турции

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Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли и четыре получили ранения в результате крупной дорожной аварии в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Как передает Report, oб этом сообщает газета Sabah.
Микроавтобус, в котором находились девять человек, съехал в кювет и перевернулся из-за того, что водитель заснул за рулем.
Трое из шестерых погибших пассажиров — дети. Раненые доставлены в ближайшие больницы.
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