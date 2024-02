Шарль Мишель обсудил с Пашиняном ситуацию на Южном Кавказе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом Ш. Мишель написал на своей странице в соцсети "Х".

"Провели переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам сотрудничества Армении с ЕС и нормализации армяно-азербайджанских отношений. Вопросы мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе занимают важное место в повестке дня для ЕС", - говорится в публикации.