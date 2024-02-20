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Шарль Мишель обсудил с Пашиняном ситуацию на Южном Кавказе

Шарль Мишель обсудил с Пашиняном ситуацию на Южном Кавказе Глава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
20 февраля 2024 г. 18:05
Шарль Мишель обсудил с Пашиняном ситуацию на Южном Кавказе

Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом Ш. Мишель написал на своей странице в соцсети "Х".

"Провели переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам сотрудничества Армении с ЕС и нормализации армяно-азербайджанских отношений. Вопросы мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе занимают важное место в повестке дня для ЕС", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Charles Michel, Nikol Pashinyan mull latest situation in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Şarl Mişel Nikol Paşinyanla Cənubi Qafqazdakı son durumu müzakirə edib

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