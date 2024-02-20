Шарль Мишель обсудил с Пашиняном ситуацию на Южном Кавказе
Шарль Мишель обсудил с Пашиняном ситуацию на Южном КавказеГлава Европейского совета Шарль Мишель обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию на Южном Кавказе.
Как передает Report, об этом Ш. Мишель написал на своей странице в соцсети "Х".
"Провели переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам сотрудничества Армении с ЕС и нормализации армяно-азербайджанских отношений. Вопросы мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе занимают важное место в повестке дня для ЕС", - говорится в публикации.
Good discussion with PM @NikolPashinyan on EU-Armenia relations and Armenia-Azerbaijan normalisation.
The agenda of peace, stability and prosperity for the South Caucasus is high on EU’s agenda.