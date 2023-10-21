Глава Евросовета встретился с президентом Палестины в Каире

Глава Европейского совета Шарль Мишель в Каире провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, где заявил об отсутствии альтернативы миру между противоборствующими сторонами.

Глава Европейского совета Шарль Мишель в Каире провел встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, где заявил об отсутствии альтернативы миру между противоборствующими сторонами.

Как передает Report, об этом Мишель написал на своей странице в соцсети "Х".

"На полях саммита в Каире состоялась встреча с президентом Аббасом. Другой альтернативы миру, основанному на сосуществовании двух государств, не существует", - отметил он.

Мишель также подчеркнул, что Евросоюз готов продолжать оказывать усилия в этом направлении.