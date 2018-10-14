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    Сгорел грузовой автомобиль, перевозивший агитационные материалы кандидата в президенты Грузии

    Тбилиси. 14 октября. REPORT.AZ/ Сгорел грузовой автомобиль, перевозивший агитационные материалы кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили.

    Как сообщает грузинское бюро Report, машина должна была доставить груз из Турции в Тбилиси. Грузовик направлялся к терминалу Лило на окраине столицы.

    Инцидент произошел на 28-ом километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В результате происшествия никто не пострадал.

    «Автомобиль был загружен агитационными материалами кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, в частности, рекламными футболками», — говорится в заявлении штаба Зурабишвили.

    В штабе Зурабишвили призвали МВД Грузии «своевременно расследовать указанный факт и установить причину пожара».

    Напомним, что в Тбилиси, в районе Дидубе близ рынка строительных материалов "Элиава" произошел сильный пожар.

    Джамиля БАБАЕВА

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