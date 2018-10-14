Тбилиси. 14 октября. REPORT.AZ/ Сгорел грузовой автомобиль, перевозивший агитационные материалы кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, машина должна была доставить груз из Турции в Тбилиси. Грузовик направлялся к терминалу Лило на окраине столицы.

Инцидент произошел на 28-ом километре дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе. В результате происшествия никто не пострадал.

«Автомобиль был загружен агитационными материалами кандидата в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, в частности, рекламными футболками», — говорится в заявлении штаба Зурабишвили.

В штабе Зурабишвили призвали МВД Грузии «своевременно расследовать указанный факт и установить причину пожара».

Напомним, что в Тбилиси, в районе Дидубе близ рынка строительных материалов "Элиава" произошел сильный пожар.

Джамиля БАБАЕВА