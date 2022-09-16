Сердар Бердымухамедов предложил создать Деловой совет "Туркменистан-ШОС"

Президент Сердар Бердымухамедов предложил на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжаном Мином в Самарканде создать Деловой совет "Туркменистан-ШОС".

Президент Сердар Бердымухамедов предложил на встрече с генсеком Шанхайской организации сотрудничества Чжаном Мином в Самарканде создать Деловой совет "Туркменистан-ШОС".

Как сообщает Report, данная структура займется организацией ежегодных бизнес-встреч, презентаций экономических проектов и выставок, что станет подтверждением готовности Туркменистана к конструктивной совместной работе с ШОС, отметил туркменский лидер.

Одновременно с этим Сердар Бердымухамедов предложил создать между Туркменистаном и заинтересованными странами Шанхайской организации сотрудничества рабочую группу по энергетическим вопросам.

Президент Туркменистана также выступил с инициативой создать временный Координационный совет для слаженной и эффективной работы в области транспорта.