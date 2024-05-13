В Ереване полиция задержала свыше 80 участников акции неповиновения

В Ереване 88 участников протестов задержаны полицией.

В Ереване 88 участников протестов задержаны полицией.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на МВД страны.

В ведомстве заявили, что закрытых улиц в столице сейчас нет.

09.53

В Ереване спецназ на улицах Абовяна и Терьяна начал применять силу для задержания граждан, проводящих акцию неповиновения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, сотрудники спецназа повалили гражданина на землю, схватили и потащили к машине.

Сообщается, что наблюдавший за акциями адвокат Вараздат Арутюнян, член инициативы "пять правозащитников", задержан полицией и доставлен в отделение полиции в Массиве.

09.21

Cторонники оппозиции с раннего утра по призыву лидера движения "Тавуш во имя родины" архиепископа Баграта Галстанян начали перекрывать улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Люди перекрывают улицы с помощью скамеек и мусорных баков, на место акций прибывают силы полиции, есть задержанные.

Акции протеста против Пашиняна проходят с 20 апреля, начавшись после того, Армения и Азербайджан договорились о начале процесса делимитации границ.

Отметим, что в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты по итогам 8-й встречи Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, экспертные группы двух стран на границе Азербайджанской Республики и Республики Армения начали процесс уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.