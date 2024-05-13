В Грузии начали расследование по делу о превышении полномочий полицией

Специальная следственная служба Грузии начала расследования по делу о превышении полномочий полицией по отношению к участникам акции против законопроекта об иноагентах в Тбилиси.

Специальная следственная служба Грузии начала расследования по делу о превышении полномочий полицией по отношению к участникам акции против законопроекта об иноагентах в Тбилиси.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Специальная следственная служба начала расследование по фактам превышения полномочий правоохранителями в адрес участников акций 13 мая 2024 года по пункту "Б" третьей части 333 статьи", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось о том, что в ходе акции протеста задержаны 20 человек, в том числе гражданин России и два гражданина США.