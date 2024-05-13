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В Грузии началась забастовка студентов, к ней примкнули учащиеся 30 вузов

В Грузии началась забастовка студентов, к ней примкнули учащиеся 30 вузов
В регионе
13 мая 2024 г. 13:31
В Грузии началась забастовка студентов, к ней примкнули учащиеся 30 вузов

Сегодня в Грузии началась забастовка студентов, к акции присоединились учащиеся десятков высших учебных заведений.

Как сообщает грузинское бюро Report, среди участников акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" студенты 30 учебных заведений страны.

Преподаватели университетов делятся в социальных сетях фотографиями пустующих аудиторий.

Акции студентов, объявивших забастовку с требованием отзыва закона об иноагентах, проходят в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

В Батуми на улицы вышли учащиеся Государственного университета имени Шота Руставели и Морской академии. По их заявлениям, к забастовке присоединились до 600 cтудентов и 35 преподавателей.

Сегодня комитет по юридическим вопросам парламента Грузии одобрил в третьем чтении законопроект о "О прозрачности иностранного влияния", представленный правящей партией "Грузинская мечта". 14 мая законодательный орган страны обсудит проект закона в третьем чтении.

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Версия на английском языке Students of 30 universities start strike in Georgia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda tələbələrin tətili başlayıb, aksiyaya 30 universitet qoşulub

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