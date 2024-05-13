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Полиция Армении начала расследование по инцидентам с журналистами на акциях

Полиция Армении начала расследование по инцидентам с журналистами на акциях Служебное расследование началось по инцидентам во время утренних акций протеста в центре Еревана.
В регионе
13 мая 2024 г. 11:37
Полиция Армении начала расследование по инцидентам с журналистами на акциях

Служебное расследование началось по инцидентам во время утренних акций протеста в центре Еревана.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе МВД республики.

Один связан с потерей сознания журналистки Мэри Манукян, во время давки при задержании протестующих, второй по случаю словесной перепалки журналистки Асмик Аракелян и сотрудника полиции.

В МВД отметили, что расследование начато для объективного расследования всех обстоятельств произошедшего.

Ранее во время задержаний потеряла сознание журналистка 24news Мэри Манукян. В Сети также появились кадры, где бегущий полицейский толкает поднимающегося по лестнице оператора ABC media Мгера Давтяна.

По данным полиции, по состоянию на 11:00, подвергнуты приводу 151 активист. По данным организаторов протестов, задержаны уже 177 человек.

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