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Мирзоян: Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы прошли в конструктивной атмосфере

Мирзоян: Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы прошли в конструктивной атмосфере Переговоры между Арменией и Азербайджаном на уровне глав МИД в Алматы прошли в конструктивной атмосфере.
В регионе
13 мая 2024 г. 12:19
Мирзоян: Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы прошли в конструктивной атмосфере

Переговоры между Арменией и Азербайджаном на уровне глав МИД в Алматы прошли в конструктивной атмосфере.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом в Ереване.

По его словам, оценка МИД отражена в пресс-релизе по итогам переговоров в Казахстане.

"Процесс продолжается - на основе тех принципов, о которых мы не раз заявляли", - сказал Мирзоян.

Отметим, что 10-11 мая в Алматы состоялись прямые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Инициатором встречи был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По итогам встречи было отмечено, что стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия.

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Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: Almatıda Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları arasında danışıqlar konstruktiv şəraitdə keçib
Версия на английском языке Almaty talks between Azerbaijani, Armenian FMs held in constructive atmosphere, Mirzoyan says

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