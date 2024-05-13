Мирзоян: Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении в Алматы прошли в конструктивной атмосфере

Переговоры между Арменией и Азербайджаном на уровне глав МИД в Алматы прошли в конструктивной атмосфере.

Переговоры между Арменией и Азербайджаном на уровне глав МИД в Алматы прошли в конструктивной атмосфере.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом в Ереване.

По его словам, оценка МИД отражена в пресс-релизе по итогам переговоров в Казахстане.

"Процесс продолжается - на основе тех принципов, о которых мы не раз заявляли", - сказал Мирзоян.

Отметим, что 10-11 мая в Алматы состоялись прямые переговоры глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Инициатором встречи был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По итогам встречи было отмечено, что стороны договорились продолжить переговоры по открытым вопросам, по которым еще существуют разногласия.