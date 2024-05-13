Действующий председатель ОБСЕ провел переговоры с Пашиняном

Находящийся с визитом в Ереване действующий председатель ОБСЕ Ян Борг встретился с премьер-министром Армении Николом Пашияном.

Находящийся с визитом в Ереване действующий председатель ОБСЕ Ян Борг встретился с премьер-министром Армении Николом Пашияном.

Как передает Report, об этом Борг написал в соцсети "Х".

Они обменялись мнениями о событиях на Южном Кавказе, а также обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между правительством Армении и ОБСЕ.

Отметим, что Ян Борг ранее провел переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, и обсудил процесс делимитации между Арменией и Азербайджаном, а также сотрудничество армянской стороны с ОБСЕ.