Действующий председатель ОБСЕ провел переговоры с Пашиняном

Находящийся с визитом в Ереване действующий председатель ОБСЕ Ян Борг встретился с премьер-министром Армении Николом Пашияном.
Как передает Report, об этом Борг написал в соцсети "Х".
Они обменялись мнениями о событиях на Южном Кавказе, а также обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между правительством Армении и ОБСЕ.
Отметим, что Ян Борг ранее провел переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, и обсудил процесс делимитации между Арменией и Азербайджаном, а также сотрудничество армянской стороны с ОБСЕ.