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Международный комитет СФ завершил консультации по кандидатуре Лаврова на пост главы МИД

Международный комитет СФ завершил консультации по кандидатуре Лаврова на пост главы МИД Комитет Совета Федерации по международным делам завершил консультации по кандидатуре Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел России.
В регионе
13 мая 2024 г. 13:56
Международный комитет СФ завершил консультации по кандидатуре Лаврова на пост главы МИД

Комитет Совета Федерации по международным делам завершил консультации по кандидатуре Сергея Лаврова на должность министра иностранных дел России.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

После консультаций глава комитета Григорий Карасин сообщил о том, что они прошли очень активно, вопросы сенаторов касались "самого широкого спектра международной деятельности РФ".

Как пояснили в пресс-службе верхней палаты парламента, открытых оценок по итогам консультаций не будет, вся содержательная часть будет представлена в информационном письме, которое направят президенту РФ вместе с постановлением палаты.

Консультации с участием кандидата будут продолжены на пленарном заседании Совфеда 14 мая.

Президент России Владимир Путин внес 12 мая на консультации в Совфед кандидатуры Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера правительства РФ, на должность министра обороны России, Александра Куренкова на пост главы МЧС России и Владимира Колокольцева на должность министра внутренних дел РФ. Также в верхнюю палату парламента от президента поступили документы на Константина Чуйченко для консультаций на должность министра юстиции России и Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел РФ.

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